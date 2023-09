Promozione girone C: Heraclea e Lions Grotta vittoriose e continuano la marcia a punteggio pieno

Con le ultime tre partite giocate nello scorso pomeriggio, la terza giornata del campionato di Promozione girone C può definirsi archiviata.

Importante vittoria casalinga del Marigliano contro il Saviano 1960, con gli ospiti in vantaggio a fine primo tempo grazie al gol di Notaro. Nel secondo tempo la reazione della squadra di casa non si fa attendere, con i gol al 18esimo di Esposito e di Falco al 33esimo che completano la rimonta.

Finisce in parità la sfida tra Sporting Pietrelcina e LMM Montemiletto, con le marcature entrambe nel secondo tempo (Quattrocchi per il Pietrelcina, Pugliese per il Montemiletto).

Senza storia la partita tra Heraclea e Virtus Goti 97 che termina con il perentorio punteggio di 6-0.

Doppietta del capocannoniere del campionato Compierchio e del suo gemello d’attacco Falconieri. Terminano le marcature D’innocenzio ed un autogol degli ospiti.

Mentre negli anticipi di ieri, la Forza e Coraggio porta a casa la partita e colleziona i primi 3 punti del campionato grazie alla vittoria casalinga contro il Baiano per 2 a 1 con le reti di Tommaselli (rig.) e De Ieso a cui risponde Pagliocca per il Baiano.

Finisce a reti inviolate invece, la partita tra Terzigno e Montesarchio che si dividono la posta in gioco.

Il Castelpoto strapazza 6-1 il G.Carotenuto portandosi al secondo posto in campionato. Per i sanniti, in giornata di grazia, doppietta di Santamaria e Befi e le reti di Fiore e Cagnale.

Mentre il gol della bandiera del G.Carotenuto è firmato da De Stefano.

Continua la marcia inarrestabile del Lions Grotta che liquida la pratica Cimitile per 3-1.

Sotto una fitta pioggia, gli uomini di mister D’alessandro sono andati avanti al 31’ del primo tempo con un gol da cineteca del bomber Riccio, già al quarto gol in campionato. Il Cimitile non ci sta e reagisce con la rete di Di Meo al 38’. Dura poco il pareggio, infatti ci pensa il centrocampista Brogna a riportare i Lions in vantaggio al 44esimo del primo tempo. Chiude il risultato la rete al 13esimo del secondo tempo di Barbiero, al primo gol in campionato.

Prima vittoria in campionato per la Savignanese contro il San Vitaliano grazie alla prima doppietta in campionato del bomber Cataruozzolo, ex Lions Grotta.

Al termine della terza giornata la classifica vede Heraclea e Lions Grotta prime a punteggio pieno (9), inseguite da Castelpoto (7) e Marigliano (6). Savignanese, LMM Montemiletto e Sporting Pietrelcina appaiate a 5 punti, mentre il Montesarchio è fermo a 4. A 3 punti si trovano Baiano, San Vitaliano e Forza e Coraggio. Chiudono la classifica il Saviano 1960 (2), Terzigno 1964 (2), Cimitile (1), Virtus Goti 97 (1) e G.Carotenuto (0).