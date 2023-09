San Salvatore Telesino, Lavorgna Srl: Un Impegno Ecologico per “Puliamo il Mondo”.

Lavorgna Srl rinnova il suo costante impegno per la tutela dell’ambiente, confermando la sua partecipazione alle iniziative ecologiche “Puliamo il Mondo”. La responsabilità ambientale è parte integrante della mission aziendale ed è doveroso contribuire attivamente alle attività per la tutela e la conservazione del nostro pianeta.

La prima delle iniziative si è svolta il 22 settembre a San Salvatore Telesino; promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Legambiente Valle Telesina e con il coinvolgimento di associazioni del territorio. Una seconda giornata prevista per sabato 23 settembre a Faicchio è stata rinviata causa maltempo ma verrà quanto prima recuperata.

Le giornate ecologiche come queste rivestono un’importanza significativa sia a livello locale che globale. Contribuiscono in modo concreto a sensibilizzare le persone sull’importanza della tutela dell’ambiente e promuovono azioni che hanno un impatto diretto sulla salvaguardia ambientale.

La tutela e la pulizia del territorio sono obiettivi che Lavorgna Srl persegue nella gestione quotidiana della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Ha fornito i sacchetti essenziali per la raccolta dei materiali e si è occupata del corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

Durante la manifestazione, è stato distribuito materiale informativo per spiegare le modalità corrette di smaltimento e si è colta l’occasione per rispondere alle domande dei partecipanti per chiarire eventuali dubbi sul conferimento di materiali specifici.

Queste iniziative ecologiche non solo migliorano la qualità della vita dei cittadini, ma promuovono anche un senso di responsabilità ambientale e comunitaria.

L’impegno dell’azienda per la tutela dell’ambiente va ben oltre queste due giornate e continuerà per sostenere attivamente progetti ecologici nelle comunità in cui opera.

Si ringraziano tutti i partecipanti, le amministrazioni comunali e Legambiente per aver reso possibile questa collaborazione ecologica. Siamo certi che il positivo riscontro di “Puliamo il Mondo” si rifletterà nella raccolta differenziata quotidiana e nell’impegno di tutti noi per un ambiente più sano e sostenibile.