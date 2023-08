Avellino, operativo il centro medico riabilitativo Aias di via Morelli e Silvati

Una esasperante battaglia contro l’inappropriatezza della burocrazia quella intrapresa e vinta dall’A.I.A.S. di Avellino per la riapertura dello storico Centro medico-riabilitativo di via Morelli e Silvati.

Una vera e propria scommessa per il soddisfacimento del diritto alla salute dei numerosissimi disabili e dei loro familiari per ben cinque lunghi anni portata avanti con perseveranza dal Commissario Straordinario dell’A.I.A.S. di Avellino e che, finalmente, si è conclusa favorevolmente con il riavvio delle attività riabilitative ambulatoriali e domiciliari, con il plauso delle numerosissime famiglie per troppo tempo impropriamente private dei servizi sanitari e dell’intero comprensorio della città di Avellino, mortificata nella dignità di una lunga e pregevole tradizione medico-riabilitativa.

“Una grande soddisfazione quella che il mondo A.I.A.S. sta vivendo a seguito del riavvio delle attività del Centro medico riabilitativo di Avellino, dopo il riconoscimento da parte della ASL, della Regione e del Comune di Avellino della sussistenza dei requisiti normativi vigenti per l’autorizzazione e l’accreditamento regionale. Non posso che esprimere, quindi, la mia gioia ed il mio orgoglio per la riapertura del Centro che è sembrata, fino a poco tempo fa, una missione impossibile ma che ora si è trasformata in una realtà in grado di offrire un servizio di straordinaria importanza alle famiglie che vivono le problematiche legate alla disabilità” commenta il Commissario Straordinario Antonio, Maurizio Arci, che dal suo insediamento ha creduto e combattutto con fermezza ed autorevolezza questa estenuante battaglia.