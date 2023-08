Avellino, violenze e minacce alle ex, due arresti

Due ordinanze di custodia cautelare, una in carcere l’altra ai domiciliari, sono state eseguite in provincia di Avellino nei confronti di due ex mariti e conviventi, per minacce e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne. In carcere è finito un 43enne di San Paolo Belsito (Napoli), residente a Lauro.

L’uomo, sottoposto già dal giugno scorso alla libertà vigilata, anche attraverso i social, continuava a minacciare di morte la sua ex moglie. Il provvedimento cautelare è scattato quando l’uomo, attraverso una finestra, si è introdotto nell’abitazione in cui la donna vive con i suoi familiari.

Ai domiciliari è invece finito un 38enne he ha messo in atto una serie di violente aggressioni, fisiche e psicologiche, nei confronti della sua ex al fine di sottrarle i due figli minori, nati dalla loro relazione, che erano stati affidati alla donna. Le ordinanze cautelari sono state richieste dal Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, e accolte dal Gip del tribunale irpino