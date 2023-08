Avellino, M.I.D grande svolta per garantire il giusto riconoscimento del diritto alla salute.

Il M.I.D. raccoglie con grande soddisfazione la notizia della riapertura del Centro Aias di Avellino per l’importanza e la rilevanza dei servizi che la struttura offre ai suoi utenti disabili, i quali per troppo tempo purtroppo in maniera del tutto gravosa sono stati privati dei servizi sanitari necessari dell’intero comprensorio della città di Avellino.

Allo stesso tempo ci rivogliamo al Presidente della Giunta Regionale della Campania Onorevole Vincenzo De Luca con un forte appello affinchè possano essere ripristinate tutte le attività riabilitative, rispetto anche ai Livelli Essenziali di assistenza (LEA) per gli utenti, i quali si sono ritrovati già per lungo tempo a dover affrontare finora e fare i conti con le lunghe liste di attesa in altre strutture a cui si sono dovuti rivolgere per poter godere del pieno diritto alla salute e l’ accesso alle prestazioni necessarie.

Al Commissario Arci, in conclusione, il nostro plauso per questa lunga battaglia portata avanti in questi anni conclusasi oggi con il riavvio di questa struttura, non possono mancare i nostri auguri ovviamente al personale che ha preso servizio in questa struttura.