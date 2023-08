Taurasi, festival di cortometraggi “Taurasi Film Fest”.

Tutto pronto per lo svolgimento dell’ottava edizione del “Taurasi Film Fest”, la rassegna cinematografica nazionale di cortometraggi ideata e promossa dall’Associazione culturale “Taurasium”, presieduta da Alberico Cardia.

Sabato 26 agosto nella villa comunale di Taurasi, con inizio alle ore 21, saranno presentati e proiettati i video che hanno superato la fase iniziale di selezione e che un’apposita giuria di esperti ha scelto per l’assegnazione dell’ambito “Taurasino d’Oro”, il premio per il miglior cortometraggio della prestigiosa kermesse di arti visive.

Queste le sono nomination ufficiali, ossia i cortometraggi in gara per la vittoria dell’edizione 2023 del “Taurasi Film Fest”: “Nel vento” di Ranieri Popoli; “Nei tuoi panni” di Damiano Monaco; “L’unguento” di Marco Ursilio; “Anna” di Vincenzo Palazzo; “03:47” di Ester Tessuti; “Terra fidelis” di Giorgia Puliga.

Al “Taurasino d’Oro” si aggiungeranno anche altri riconoscimenti speciali per specifiche tipologie artistiche, come la miglior regia e il premio della critica. Previsti inoltre, come da format consolidato, altre due categorie in gara, che riguardano i video musicali della selezione denominata “Videoclip Taurasi Contest” e i cortometraggi di “Taurasi nel cuore”, questi ultimi dedicati interamente al paese irpino della media valle del Calore.

La manifestazione realizzata dall’Associazione “Taurasium” è ormai stabilmente inserita nel circuito nazionale cinematografico, ottenendo il plauso anche della critica giornalistica specializzata. Da tutta Italia, infatti, anche per l’edizione numero 8 sono giunti all’organizzazione numerosi cortometraggi da parte di registi professionisti, case di produzione, associazioni e istituzioni culturali.

Il “Taurasi Film Fest” è inserito nel programma di iniziative estive patrocinate dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Tranfaglia.