Benevento, la nuova Spritzeria Benevento fa rivivere gli spazi del Morgana.

In Via Umberto I, 8 nasce un nuovo locale per aperitivi, con uno spazio particolare ai cocktails, in particolare agli spritz. Se ne offrono otto tipologie diverse.

La nuova iniziativa è nella mani della società “Best Events” composta da ragazzi beneventani, che hanno scelto, con l’approvazione del comune, di ridare vita ad un luogo ormai spento da molto. Lo spazio, che è stato totalmente riqualificato, in particolare il giardino, che affaccia sul corso Garibaldi è situato in una zona simbolo della città.

Il giardino resterà a disposizione di tutta la comunità. Quanto alla ‘Spritzeria’, in programma musica live, dj set, serate a tema e altre iniziative. E qualcosa comincerà a vedersi già in occasione delle serate di ‘Benevento Città Spettacolo’.