Avellino, riduzione dell’orario del mercato per il match Giugliano-Fidelis Andria

L’ordinanza de sindaco di Avellino Gianluca Festa:

OGGETTO: riduzione orario di svolgimento del Mercato Bisettimanale, nella giornata di sabato 25 marzo 2023, per l’incontro calcistico “Giugliano/Fidelis Andria” valevole per il campionato di serie C.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno sabato 25 marzo 2023 si terrà allo stadio Partenio-Lombardi l’incontro di calcio, valevole per il campionato di serie C, “Giugliano/Fidelis Andria”.

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Questura di Avellino-Ufficio di Gabinetto Settore Ordine e Sicurezza Pubblica, datata 20/03/2023 con protocollo n. 16828, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 23509 del 21/03/2023, con la quale si chiedeva, al fine di predisporre i servizi di ordine pubblico la chiusura anticipata del mercato bisettimanale sito in località campo Genova;

VISTO il D.L. 31/3/98, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio” e s.m.i.

TENUTO CONTO che l’orario previsto per la partita di che trattasi e della necessità di garantire adeguate misure di sicurezza per il mantenimento dell’ordine pubblico non consentono il protrarsi dello svolgimento, presso “Campo Genova”, del mercato bisettimanale oltre le ore 12.30.

RITENUTO di dover disporre, a causa del concomitante impegno calcistico, la conclusione e lo sgombero del mercato bisettimanale, nella sola giornata di sabato 25 marzo 2023, entro le ore 12.30.

POSTO che è necessario apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare alla una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali sulle aree pubbliche.

VISTA la L.R. n. 7/2020.

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

VISTA la richiesta Questura di Avellino-Ufficio di Gabinetto Settore Ordine e Sicurezza Pubblica, datata 20/03/2023 con protocollo n. 16828.

STANTE l’urgenza dei provvedimenti da assumere.

O R D I N A

la chiusura anticipata alle ore 12:30 delle attività mercatali, con il conseguente sgombero dei posteggi del mercato bisettimanale di “Campo Genova”, presso lo stadio comunale Partenio-Lombardi, per la giornata di sabato 25 marzo 2023, al fine di garantire lo svolgimento della partita di calcio “Giugliano/Fidelis Andria”valevole per il campionato di serie C.

D I S P O N E

che al Servizio Annona/SUAP, Tributi, Viabilità e Traffico, Ambiente, Comando Polizia Locale, Questura di Avellino i consequenziali provvedimenti in merito.

Che all’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia.

A V V E R T E

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre ricorso al TAR Salerno, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.