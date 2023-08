Avellino, ritorna “Irpinia Mood”

Avellino – Si alza il sipario sulla prossima edizione di Irpinia Mood – Food Festival, giunto alla settima edizione dal 31 agosto al 3 settembre, presso la splendida cornice dell’ex carcere borbonico.

La manifestazione gastronomica e musicale accoglierà numerosi chef, che vengono chiamati annualmente a proporre le loro ricette con le loro abilità e le qualità dei prodotti della terra irpina.

Il tema scelto quest’anno è “RIMANENZE” per parlare e nello stesso tempo valorizzare le persone che scelgono di rimanere nel proprio territorio, cercando di preservare le tradizioni e le attività locali e sostenere la lotta allo spreco alimentare.

La ‘rimanenza’ intesa materialmente ma anche umanamente parlando. La rimanenza che Irpinia mood intende non riguarda solo le attività produttive, ma anche le relazioni umane, le storie e le tradizioni che rendono un luogo unico e irripetibile.

Irpinia Mood – Food Festival 2023 si terrà quest’anno, per la seconda edizione consecutiva nel Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, dal 31 Agosto al 3 Settembre.

Tantissime le partecipazioni irpine: “Kenel dessert lab”, “Tratturì”, “Maeba Restaurant”, “Voria”, “Re Santi e Leoni”, “BradeVì”, “Madremia”, “Il vecchio mulino”, “Gelosia”, “Decanta” e tante altre ancora. Si aggiungono altre realtà culinarie campane e non per cui non ci resta che aspettare per poi degustare i prodotti enogastronomici che i numerosi chef partecipanti proporranno.

Il buon cibo sarà accompagnato dalla programmazione musicale che varia ogni sera.