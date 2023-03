Avellino, rivoluzionati i parchi cittadini con nuovi giochi ed elementi “inclusivi”

Negli ultimi giorni il comune di Avellino ha avviato dei lavori per l’installazione di articoli di arredo urbano e giochi per bambini da esterno, compresi elementi di inclusività. I lavori di adeguamento interessano in particolare il Parco Manganelli, dov’è posizionata anche una torretta per bambini insieme a scivoli e altalene.

Non si sono lasciati pregare i bambini che si sono fiondati sui nuovi giochi. Segno che anche nel capoluogo irpino c’è tanta voglia di lasciarsi definitivamente alle spalle il brutto ricordo delle restrizioni Covid-19.

“Vogliamo insegnare ai nostri bambini cosa vuol dire vivere la realtà – spiega Giulia, mamma di una bambina di 7 anni. Non è facile già a questa età riuscire a convincere i nostri figli a frequentare gli amici, incontrarli di persona, tenerli lontani dalla tentazione di telefonini e social”.

Ampia attenzione anche al tema dell’inclusività. A Grottaminarda, nei Giardini dei Curtis, è stata installata una panchina che rappresenta il simbolo dell’inclusione sociale e della sensibilizzazione sull’autismo.