Avellino-Foggia 3-2, le parole di Ricciardi nel post partita

Nella scorsa giornata si è disputata Avellino-Foggia, match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie C, Girone C. Il match si è concluso con il risultato di 3-2 in favore dei lupi.

Una liberazione e anche un punto da cui ripartire, come afferma anche il difensore Manuel Ricciardi: “Una vittoria così conta tantissimo. “Una vittoria per il gruppo. Sicuramente aiuta il morale, perché non veniamo da un momento positivo.

Dopo aver subito il pareggio abbiamo resettato e siamo ripartiti. Grazie a Di Gaudio, che lo merita più di tutti. Io mi sento molto bene dal punto di vista mentale e fisico. Io ce la sto mettendo tutta. Rimaniamo con i piedi per terra, perchè abbiamo messo solo un mattoncino. Ora pensiamo al Giugliano ma questo è stato un urlo di liberazione”, conclude.