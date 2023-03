Paupisi, nonno Carmine compie 105 anni

Un importante traguardo quello di nonno Carmine Fusco, che compie 105 anni. Ci troviamo a Paupisi dove nonno Carmine viene omaggiato dal sindaco Antonio Coletta con una pergamena che recita le seguenti parole: “Buon compleanno ‘nonno’ Carmine Fusco. Celebriamo il tuo 105esimo compleanno, un traguardo straordinario che testimonia la tua forza, la tua saggezza e il tuo coraggio nel navigare attraverso la vita. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono le più vive felicitazioni e gli auguri più affettuosi”. A casa di nonno Carmine, ad accogliere il sindaco, l’ agente di Polizia Municipale Cosimo Procaccini ed infine i consiglieri comunali Nella Procaccini e Antonio fusco, la figlia Nunzia insieme al marito Antonio, al nipote Nicola con la moglie e il figlioletto, pronipote di Carmine e tutti gli altri parenti ed amici.

Queste invece le parole del sindaco rivolte al nonnino: “Auguri a nome di tutta Paupisi per il raggiungimento di questo significativo ed importante traguardo di vita trascorso all’ insegna di valori e di senso di appartenenza alla comunità che hanno consentito di superare guerre, momenti difficili, ma anche gioie ed affetti e di condividere con tutti noi oltre un secolo di esistenza. Nonno Carmine rappresenta per tutti noi un punto di riferimento e di orgoglio sincero”.Il sindaco Coletta ha poi continuato: “Non solo per i parenti tutti, Carmine rappresenta per la nostra Paupisi, ed in particolare per le giovani generazioni, un esempio da seguire e un simbolo di cui essere fieri per quanto ha dimostrato giorno dopo giorno”.

Tanti sono stati i momenti di commozione durante i festeggiamenti. Tanti i momenti che hanno segnato la vita di Carmine Fusco, come ad esempio tanti sono stati gli anni di lavoro e poi una prima e una seconda guerra mondiale, una affrontata da bambino e l’altra invece da uomo già adulto con tutte le sue sofferenze patite in prima persona. Che dire? Carmine Fusco rappresenta la storia. Oltre la pergamena del sindaco è giunta in famiglia anche la Benedizione Apostolica da parte del Papa, Sua Santità Francesco che imparte “di cuore la benedizione apostolica a Carmine Fusco in occasione del 105esimo Compleanno e mentre lo estende ai familiari , ai congiunti e a quanti si uniscono al suo rendimento di grazie al Signore per i doni che allietano la sua vita le augura pace, buona salute e ogni desiderata prosperità”.