IVPC Del.Fes, coach Crosariol presenta la sfida con la Luiss Roma

Andrea Crosariol, coach della IVPC DelFes Avellino, ha presentato la prossima gara casalinga contro la capolista Luiss Roma, fissata per domenica alle 18 al PalaDelMauro:

“Giocheremo per vincere anche domenica. – afferma il tecnico degli irpini – Siamo andati a Roseto con lo stesso intento. Siamo andati molto vicini alla vittoria. Roseto resta per me la squadra più forte del girone, ma la Luiss è lì, prima in classifica: chiara dimostrazione del valore dei nostri prossimi avversari, ben allenati. Scenderemo in campo per fare la nostra partita e vincere”.

“Abbiamo smesso di eseguire nel secondo quarto ciò che dovevamo fare. Ci siamo fatti prendere dalle situazioni andando oltre il piano gara che dovevamo seguire. Il merito è stato anche di Roseto, ma siamo stati poco lucidi. Nel terzo periodo abbiamo fatto quello che occorreva e siamo rientrati. La Luiss richiama al nostro gioco, forse tira un po’ di più da 3. Hanno lo stesso numero di tiri, sia da 2 che da 3. Come dico sempre: noi dobbiamo fare il nostro gioco e occorre per 40 minuti domenica contro la Luiss”.

“Penso di dare sempre il massimo della fiducia a tutti i giocatori. Ce l’ha sempre anche Giovanni (Carenza, ndr). Spetta a lui recuperare forma e fiducia. Ci sta mettendo il massimo. Manca il tiro da 3, ma dà tantissimo in altri aspetti e il tiro da 3 realizzato arriverà presto”.