Irpinia/Sannio, Meteo di oggi

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. Nello specifico su litorale settentrionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulle pianure meridionali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare da molto mosso a mosso. Per ulteriori aggiornamenti visita il sito www.meteo3b