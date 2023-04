Avellino, scomparsa una 18enne: Francesca De Vivo Tino.

Da mercoledì scorso si sono perse le tracce di Francesca De Vivo Tino studentessa del liceo artistico di Avellino. La 18enne si sarebbe allontanata da casa e non avrebbe fatto più avere sue notizie alla famiglia. Ancora sconosciute le cause del suo allontanamento che, per ora, sembrerebbe volontario.

Sulla scomparsa della giovane studentessa irpina indaga la Squadra mobile della Questura di Avellino. Intanto sui social i colleghi e amici dei genitori hanno diffuso la sua foto nella speranza che, qualcuno possa far avere notizie ai genitori, che sono in apprensione per la figlia.

Contattare il seguente numero per qualsiasi segnalazione 3338725279