Pietradefusi, pizzaioli speciali per una pizza Solidale.

Una vera e propria festa con centinaia di persone, provenienti dai paesi viciniori, e l’Amministrazione comunale di Pietradefusi, in gran completo con in prima linea il sindaco Nino Musto accompagnato dal direttore del Consorzio Sociale A5 Carmine De Blasio e l’Onorevole regionale Livio Petitto.

Diversi gli interventi da parte dei sindaci, del direttore De Blasio dell’Onorevole Petitto che in particolar modo ha voluto complimentarsi per l’evento ma soprattutto per la qualità della pizza, “buonissima”. Ha continuato poi sull’evento, invitando pubblicamente tutti a superare “gli stereotipi mentali” che ci sono sul nostro territorio, e non solo, sottolineando l’importanza di queste iniziative che accrescono in noi il senso di comunità, soprattutto vedendo il sorriso stampato sui volti dei tanti cittadini speciali presenti provenienti dall’Irpinia e dal Sannio.

-Queste iniziative ci riempiono il cuore di gioia-, ha sottolineato più volte il sindaco Musto, –perché sono proprio esse che danno un senso alle nostre azioni politiche e che, per questo, vanno sempre sostenute.-