Avellino, presentazione Gruppo di Acquisto Solidale

Nuovo ed interessante evento filosofico presso il bar Caffeoveggenza di Avellino, sito alla via Brigata Avellino 192, dove il giorno 1 aprile alle ore 18,00 verrà presentato il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) del bar Caffeoveggenza raggiungibile dal numero telefonico 3273661624. I GAS ci riferisce il titolare del bar Maurizio Caso Panza, sono una forma di organizzazione sociale che permette ai consumatori di acquistare prodotti di alta qualità direttamente dai produttori, riducendo i costi e favorendo la sostenibilità ambientale.

Questi gruppi sono solitamente composti da un gruppo di persone che si organizzano per acquistare insieme prodotti alimentari e non alimentari, come frutta, verdura, carne, formaggi, ma anche prodotti per la casa e l’igiene personale. Uno dei principali benefici dei GAS è la possibilità di acquistare prodotti freschi e di qualità direttamente dai produttori, evitando intermediari e riducendo i costi. Inoltre, i membri dei GAS possono avere accesso a alimenti biologici e a km zero, sostenendo così l’agricoltura sostenibile e la biodiversità. In questo modo, i GAS incoraggiano la produzione di alimenti locali e la riduzione dell’impatto ambientale legato al trasporto di merci.

I GAS possono anche favorire lo sviluppo di relazioni di fiducia tra i membri, poiché l’acquisto collettivo richiede una certa organizzazione e cooperazione. Inoltre, i GAS possono promuovere lo scambio di conoscenze e competenze tra i membri, ad esempio sulla preparazione dei cibi o sulla coltivazione di ortaggi. Quindi per coloro che volessero segnalare i propri prodotti o ricevere le comunicazioni del prodotti disponibili possono contattare il bar Caffeoveggenza attraverso il numero 3273661624 o portarsi al Bar in via Brigata Avellino 192. Infine, i GAS possono avere un impatto positivo sull’ambiente, poiché riducono la necessità di trasportare i prodotti su lunghe distanze e favoriscono l’uso di imballaggi riutilizzabili o biodegradabili. In questo modo, i GAS contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto di merci. In sintesi, i gruppi di acquisto solidali sono un modo efficace per promuovere l’agricoltura sostenibile, la solidarietà tra i membri della comunità e la salute individuale e ambientale. La partecipazione ai GAS può avere numerosi benefici a livello sociale, economico e ambientale, contribuendo alla creazione di una comunità più consapevole e sostenibile conclude il responsabile Maurizio Caso Panza.