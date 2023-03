Venticano, What to do this Easter Monday: è sold out

E’ un cantiere in festa Venticano e non solo per i lavori della prossima edizione della Fiera Campionaria. Dopo il grande successo delle passate edizioni, infatti, il paese è in fibrillazione anche per l’arrivo di “What to do this Easter Monday”, lo straordinario evento ideato quattro anni fa dai giovani di Spazio Libero e del Forum dei Giovani di Venticano per festeggiare il lunedì di Pasquetta nel solco della convivialità e della tradizione locale.

Una vera e propria Pasqua di festa per il turismo venticanese che riempirà, oltre ai bar e ai locali commerciali, che la suggestiva Piazza Monumento ai Caduti e il Parco “Tiziana Scarano”, per l’occasione riservata ai bambini con tanta musica, gonfiabili e il rigoroso rispetto per l’ambiente con divieto di introdurre bottiglie di vetro e lattine.

L’attenzione delle centinaia e centinaia di giovani, tuttavia, che in meno di ventiquattro ore hanno letteralmente polverizzato i millecinquecento tagliandi disponibili, anche per questa quarta edizione sarà rivolta principalmente alla Piazza, il “salotto buono” del Paese dove, ad attenderli, troveranno legna, griglie, panche pic-nic, un bar per le bibite oltre alla solita, superba, organizzazione dei giovani venticanesi che, nel frattempo, hanno già allertato due macellerie che resteranno aperte per tutta la durata dell’evento. Un’organizzazione certosina per la festa più attesa d’Irpinia, allietata, sin dal mattino dalle note musicali di AGaba, Miuzikant e Dj Nicola Coppola e Tony LB Voice. Chapeau!

What to do this Easter Monday – Lunedì 10 aprile 2023 -Piazza Monumento ai Caduti – 83030 Venticano (AV) – START ore 11:00