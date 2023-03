Avellino, welfare: ecco il seminario formativo di Conflavoro

“Conflavoro PMI arriva sul nostro territorio con la volontà di essere il nuovo punto di riferimento nel mondo imprenditoriale, portando la visione di un modo all’avanguardia di fare impresa: innovare per crescere, crescere per sviluppare, sviluppare per progredire”. Si presenta così Nicola Pisani, presidente di Conflavoro PMI Avellino, annunciando un primo evento formativo volto anche a presentare l’associazione, venerdì 17 marzo dalle ore 10 alle 13 presso la Chiesa del Carmine, in Via Triggio ad Avellino. Si parlerà di welfare, bilateralità e contrattazione collettiva.

Saranno molte le autorità presenti all’evento, a partire dal presidente della provincia di Avellino, Rizieri Buonopane e dall’assessore alle Politiche giovanili, Stefano Luongo. Interverranno, tra gli altri, figure di spicco del mondo universitario e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, come il dott. Marco Capece e il dott. Carmine Del Sorbo. Per l’occasione sarà presente anche il presidente nazionale di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco.

“L’obiettivo primario di Conflavoro PMI Avellino – spiega Nicola Pisani – è diventare l’anello di congiunzione tra lo Stato ed il territorio attraverso la proposizione di servizi concreti e vicinanza costante alle imprese, dialogando con le istituzioni e facendo rete coi professionisti. Mettiamo a disposizione dei nostri associati numerose, e soprattutto facilmente accessibili, opportunità di vario tipo, a cominciare dai vantaggi dell’Ente Bilaterale Ebiasp e dai CCNL siglati con Fesica e Confsal: vestiti tagliati su misura per soddisfare le mutate esigenze del tessuto imprenditoriale”.

“Questo è quanto occorre alle nostre aziende locali e regionali per sviluppare il proprio business: un’associazione che sappia condurre gli imprenditori nella giusta direzione, muovendo da tematiche centrali come la formazione, l’accesso al credito, la tutela imprenditoriale e, naturalmente, anche se oggi non è così scontato, una vera rappresentanza istituzionale. L’auspicio e l’augurio – conclude il presidente di Conflavoro PMI Avellino – è che si possa dare alla nostra provincia la spinta necessaria per sviluppare tutte le potenzialità esistenti e le molte eccellenze irpine. Siamo sicuri che, in sinergia con tutti gli attori economici e nel rispetto dei reciproci ruoli, riscriveremo le regole della buona impresa per il bene di tutta l’economia”.