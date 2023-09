Avellino, sorpresi in possesso di arnesi da scasso: denunciati dai Carabinieri.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno

denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un trentenne di

Monteforte Irpino (già noto alle Forze dell’Ordine) e un ventenne di Avellino, entrambi

ritenuti responsabili di “Tentato furto aggravato” e “Possesso ingiustificato di chiavi

alterate o grimaldelli”.

Giovedì sera, a seguito di comunicazione al “112”, la pattuglia è intervenuta presso un

condominio di via Terminio dove, nell’androne dei garage della palazzina, sono stati

sorpresi i due giovani segnalati.

All’esito dell’immediata perquisizione, gli stessi sono stati trovati in possesso di

attrezzi da scasso.Alla luce delle evidenze emerse, per i predetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Gli arnesi da scasso sono stati sottoposti a sequestro. Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette