Pietradefusi, “L’Amore Merita”: il grande contributo da parte dell’Apple Pie

“L’ Amore merita: i rapporti affettivi all’interno della comunità LGBT+” è il titolo del convegno tenutosi ieri, 15 settembre 2023, nella suggestiva Torre Aragonese di Pietradefusi.

L’incontro è stato promosso dall’associazione LGBT+ “Apple Pie”, insieme all’amministrazione comunale del paese della Valle del Calore, al fine di favorire la cultura del rispetto sull’intero territorio irpino, abbattendo, attraverso la conoscenza, il muro dell’omofobia che ancora oggi rappresenta una vera e propria piaga sociale analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo e come tale, si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discrminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti e molto altro ancora.

Hanno preso parte al dibattito il Presidente di “Apple Pie”, Christian Coduto, Antonio De Padova, Vicepresidente dell’associazione, il Sindaco di Pietradefusi Gaetano Musto e a fare da moderatrice, il Vicesindaco Antonella Pontillo.

Il contributo di ognuno di loro è stato prezioso e di insegnamento. Per anni la comunità LGBT+ è stata accantonata, non presa in considerazione come meritava, dimenticando che al di là dell’orientamento sessuale alla base esistono persone, esseri umani che come tutti devono essere tutelati.

I temi trattati nel dibattito sono stati molteplici: dalle dinamiche familiari e lavorative legate alla realtà LGBT+, al significato di disforia di genere, di quanto sia importante parlarne, soprattutto per le nuove generazioni e di cosa significhi realmente il “Pride”, la manifestazione con cadenza annuale per celebrare i diritti dell’intera comunità, la quale non rappresenta una semplice festa, come erroneamente si pensa, ma qualcosa di più significativo. Non sono mancati, inoltre, tanti interventi costruttivi ed emozionanti da parte del pubblico.

“Bisognerebbe partire da una base in cui finalmente togliamo dalla nostra idea il termine diversità, per riuscire ad essere uomini,” afferma il Sindaco Musto, aggiungendo con fierezza che fin quando la comunità pietradefusana sarà guidata da lui, farà il possibile per promuovere la cultura del rispetto, garantendo inclusione, ascolto e supporto, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Il discorso da parte dell’associazione “Apple Pie” è stato pieno di spunti di riflessione, ma ancora più importante ha dato una visione reale di quello che accade ancora oggi nel mondo. Come sottolineato dal Presidente Christian Coduto e il Vicepresidente Antonio De Padova, c’è ancora tanto lavoro da fare, che spesso porta a momenti di scoraggiamento circa il futuro, ma allo stesso tempo c’è talmente tanta voglia di combattere per i propri diritti e per quelli dei giovani alle prese con la formazione della propria identità, che li spinge a fare sempre di più.

Si ringrazia il Sindaco Musto e l’intera amministrazione comunale di Pietradefusi per aver ospitato l’associazione “Apple Pie” andando oltre la chiusura mentale e rigidità con cui oggigiorno ancora purtroppo si combatte.