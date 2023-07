Avellino, sospensione temporanea del servizio di metro leggera

Lavori in Corso Umberto, sospeso temporaneamente il servizio di metro leggera

A seguito dell’ordinanza comunale n. 296/2023 che ha disposto il divieto di circolazione in Corso Umberto I, dove è presente l’infrastruttura del sistema di trasporto a basso impatto ambientale, e riscontrata al tavolo tecnico tenuto da AIR Campania e il Comune di Avellino la necessità di dover far transitare i mezzi a marcia autonoma per un ulteriore 25 per cento del percorso al fine di poter svolgere regolarmente l’esercizio, si è reso necessario richiedere l’autorizzazione di sospensione del servizio alla Direzione Generale della Mobilità.

La Regione Campania ha autorizzato AIR alla sospensione temporanea della linea di metro leggera dal 7 luglio al 10 settembre 2023, termine previsto di fine lavori.

In attesa della ripresa del servizio, i tecnici dell’azienda regionale trasporti impegneranno tale periodo nelle attività di manutenzione per il mantenimento dell’efficienza dell’intero sistema.