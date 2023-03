Avellino-Taranto, ecco chi arbitrerà il match

La gara Taranto-Avellino è in programma per sabato alle ore 17.30, allo stadio Erasmo Iacovone, ed è valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C (girone C).

La sfida sarà diretta da Luca Cherchi della sezione di Carbonia, coadiuvato da Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Veronica Vettorel della sezione di Latina, e con Davide Di Marco della sezione di Ciampino quarto ufficiale.

L’arbitro sardo ha diretto l’Avellino una sola volta in stagione, nel match terminato ai rigori (7-5) con l’eliminazione dei lupi in Coppa Italia di Serie C, negli ottavi di finale contro il Catanzaro. In passato Cherchi ha incrociato anche il Taranto in una sola occasione, in cui la squadra ionica ha vinto contro il Sorrento nel campionato di Serie D nella stagione 2018/2019 (3-0).

Cherchi ha fin qui arbitrato 20 gare (3 del girone A, 5 del girone B, 5 del girone C, una di Coppa Italia di Serie C, 3 di Primavera 1 e 3 di Primavera 2).