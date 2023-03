Benevento, confermato il 16enne è morto per meningite batterica

Purtroppo è stata confermata la causa del decesso del ragazzo di 16 anni di Benevento. La conferma è arrivata dagli esami effettuati dal medico legale, nominato dalla famiglia del ragazzo.

L’infezione si è estesa velocemente e in forma violenta. L’adolescente si era sentito male giovedì scorso: manifestava mal di testa, febbre alta e stanchezza. I genitori, preoccupati, lo avevano portato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento nella giornata di venerdì. Qui la situazione era precipitata rapidamente. Il ragazzo è stato sottoposto a terapia intensiva, ma la situazione è risultata critica fin da subito.

Così il 16enne, alla fine, non ce l’ha fatta. In ospedale sono state attivate già da ieri tutte le procedure previste dal protocollo in caso di meningite, pur senza mai interrompere l’attività sanitaria, a partire dalla profilassi per amici e parenti del giovane. Infatti continuano ad effettuare la profilassi antibiotica tutti quelli che sono entrati in contatto con Costanzo a Colle Sannita, come a San Marco dei Cavoti, dove in tanti lo piangono. Intanto sono stati fissati per domani alle ore 11 i funerali del ragazzo.