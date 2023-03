Avellino, verso il Taranto senza un centrocampista

Massimo Rastelli non potrà contare su Federico Casarini per la sfida Taranto-Avellino, in programma sabato alle ore 17.30 presso lo stadio “Erasmo Iacovone”.

Il centrocampista a rimediato il quinto giallo stagionale nella partita contro il Picerno, scatta quindi in automatico la giornata di squalifica. D’altro campo c’è il recupero di Lorenzo Moretti, che era rimasto fermo a causa dell’ammonizione in Giugliano-Avellino.

Al Taranto non sarà presente il preparatore atletico Giuseppe Ciciriello, che ha ricevuto una squalifica per una giornata e un’ammenda di 500 euro “per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando e sbracciando per dissentire nei confronti di una sua decisione”.

Ammenda anche per il club avellinese, 600 euro da scontare “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco cinque bottigliette d’acqua semipiene e senza tappo senza colpire alcuno”.