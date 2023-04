Avellino, Trotta sembra vicino al recupero, altre due pedine ferme

Novità nell’allenamento pomeridiano dell’Avellino: Marcello Trotta ha svolto lavoro differenziato. La settimana di preparazione in vista della sfida contro la Fidelis Andria si era aperta con l’attaccante ai box per l’infortunio allo scafoide e alla caviglia.

Trotta sembra però andare verso una condizione utile per tornare in gruppo, ma sarà fondamentale un gande sforzo nei prossimi allenamenti. Ramzi Aya e Simone Benedetti devono ancora recuperare, mentre Diego Gambale è fermo per un lutto in famiglia. Nella sessione pomeridiana di ieri i biancoverdi hanno svolto lavori di tattica e partitelle a pressione, poi palestra.

L’Avellino dovrà scendere in campo senza i propri sostenitori nella trasferta di Andria, in quanto la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha disposto il divieto dei ticket ai residenti irpini.