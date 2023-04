Avellino, nelle prossime settimane ultima possibilità di strappare un posto playoff

Domenica alle 17.30 i lupi affronteranno la penultima sfida stagionale. Tutte le altre squadre giocheranno in contemporanea per un finale di stagione che può regalare ancora tante sorprese. L’Avellino sarà ospite della Fidelis Andria al “degli Ulivi” senza tifosi al seguito.

L’ultimo allenamento ha confermato il programma di recupero per Ramzi Aya e Simone Benedetti, ma l’ex Feralpisalò cerca lo sprint per il ritorno in gruppo. L’ultima sfida di Benedetti risale al match perso con il Picerno in cui rimediò il trauma al ginocchio sinistro, costringendolo a saltare le ultime tre sfide di campionato. Anche Marcello Trotta spera in un rapido recupero: l’attaccante ha svolto lavoro differenziato. Nelle prossime ore rientrerà Diego Gambale, in permesso nei giorni scorsi per un lutto familiare.

L’Avellino punta a risalire dal suo periodo negativo, assicurandosi subito la salvezza e puntare poi un tanto ambito posto playoff nell’ultimo atto contro il Monterosi Tuscia tra le mura amiche. Rastelli non potrà contare su Federico Casarini, che ha subito una squalifica per un turno: al “degli Ulivi” giocherà uno tra Jacopo Dall’Oglio e Davide Mazzocco.