Avellino, Vincenzo Capuano aprirà una pizzeria in città e cerca nuovi pizzaioli

È bastata un’insegna e la notizia è subito rimbalzata sui social. Il campione del mondo di “pizza contemporanea” 2022, Vincenzo Capuano, apre un nuovo locale. Il noto pizzaiolo partenopeo, idolo dei social, porta le sue prelibatezze ad Avellino.

Il locale aprirà in quella che un tempo era la sede del bar pasticceria La Goccia d’oro. Lungo viale Italia, Capuano sarà il quartier generale di una tonda realizzata con grande tecnica e professionalità. Per questo, adesso, Capuano cerca pizzaioli e, per l’occasione, ha anche pubblicato un annuncio. Per informazioni, rivolgersi al numero 3486461788.