Benevento, Steve Vai al Teatro San Marco.

Si sta avvicinando l’ “Alien Guitar Secrets Masterclass” di Steve Vai per la tappa esclusiva nel Sud Italia con tanto rock in una sola giornata, promossa e organizzata da Islands APS – Lizard Accademie Musicali – Laboratorio di Benevento, Projenia SCS, Cosmoart APS e Cyclopes. “I love doing these masterclasses because I love talking about guitar, I love talking about you, and your carrer, and all the things that your interested in, and I’m so happy to tell any of my secrets”, come ha detto Steve Vai in vista dell’evento.

Ci sarà, però, un cambio di programma per la location dell’evento. A causa delle previsioni meteo poco favorevoli, la serata del 20 maggio avrà luogo adesso nella storica cornice del Teatro San Marco di Benevento, accanto all’Arco di Traiano che caratterizza la città. A condurre l’evento sarà Alessia Tesauro (giornalista di NTR 24).

Di seguito i dettagli della giornata:

Ore 18:30

Ingresso al Teatro San Marco – Registrazione partecipanti

Dalle ore 19:00

Inizio esibizione band:

Nereide, gruppo Alternative/Post-rock (Lecce);

New Horizons, gruppo Progressive Metal (Pisa);

Otherview, gruppo Power e Progressive Metal (Milano);

Camilla Sperati, chitarrista professionista dallo stile fusion (Roma);

Live painting Gennaro Vallifuoco.

Ore 20:30

Masterclass di Steve Vai

Ore 22:30

Estrazione contest

Consegna attestati di partecipazione

Meet & Greet (solo per chi ha acquistato il biglietto per il settore A e B)