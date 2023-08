Avellino,18 Agosto 2023 il Viaggio al Tesoro sbarca ad Avellino.

È tempo di un’avventura unica nel cuore del centro storico di Avellino! Il Viaggio al Tesoro, l’evento ludico organizzato da VeniVerso, arriva il 18 agosto

2023 per regalare una serata emozionante di divertimento e scoperta.

Il Viaggio al Tesoro offre a tutti l’opportunità di esplorare il fascino del centro storico di

Avellino in un coinvolgente percorso a piedi. Le squadre, composte da 2, 3 o 4 persone,

saranno protagoniste di una straordinaria esperienza, mettendo alla prova creatività,

intelligenza e spirito di squadra attraverso indovinelli, rebus, quiz e giochi di ogni genere.

Un’occasione unica per scoprire le bellezze nascoste di Avellino e vivere un’indimenticabile

serata all’insegna del divertimento e della collaborazione.

“Con il Viaggio al Tesoro, vogliamo regalare a tutti i partecipanti un’esperienza coinvolgente

e divertente, soprattutto durante il fermento estivo in Irpinia”, afferma Vincenzo Martino,

fondatore di VeniVerso. “In collaborazione con il Comune di Avellino e altre realtà locali, ci

impegniamo a offrire un’alternativa intrattenimento ai giovani e alle famiglie, rendendo il

centro storico di Avellino il palcoscenico perfetto per questa avventura. La collaborazione di

Enjoy Avellino, 6ventures e Storie di Napoli, regala poi all’evento un significato ancora più

speciale per tutta la comunità!.”

Il Viaggio al Tesoro ha conquistato negli anni il cuore di tante persone, diventando

un’occasione speciale per esplorare luoghi storici e artistici, risolvere enigmi e condividere

esperienze uniche con amici e familiari. Questa edizione Avellinese arriva dopo il successo

e la straordinaria partecipazione in città come Napoli e Caserta tra la fine del 2022 e l’inizio

del 2023.

L’evento inizierà alle ore 22:00 e avrà un costo per persona di € 10,00 (basterà essere

almeno in due per partecipare). Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito

www.veniverso.com