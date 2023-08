La Parrocchia di Venticano unitamente alle associazioni e il Comune (Comitato Festeggiamenti Patronali) sono lieti di annunciare il programma previsto in vista dei Solenni festeggiamenti patronali in onore di Santa Maria e Sant’Alessio.

Come ogni anno, il programma rispetterà il suo rito religioso, accompagnato in seguito da spettacoli con musica dal vivo, per far vivere delle ore piacevoli e spensierate.

E’ gradita una grande partecipazione.