Gesualdo, dal 23 al 25 agosto “Gesualdo Folk Event, Rapsodie del nostro tempo”.

Gesualdo Folk Event, giunta alla 18esima edizione, presenta un programma ancora più ricco, con la partecipazione di vari artisti tra gruppi e solisti e un panorama musicale che spazia attraverso un’ampia gamma di generi, dal folk al rock, dal reggae al rap.

Una rapsodia musicale specchio della rapsodia dei nostri tempi: un solo movimento, di carattere libero e variegato, che si alimenta contaminandosi.

La manifestazione si aprirà mercoledì 23 alle 20.30 nell’incantevole scenario di Piazza Umberto I, ai piedi del Castello, con le esibizioni dei Meraki e degli Zeketam.

Alla freschezza e all’entusiasmo dei Meraki, giovane gruppo emergente locale, seguirà la forza del ritmo degli Zeketam.

Il progetto musicale si propone di valorizzare la tradizione musicale irpina con la riscoperta del territorio e dei caratteri identitari della gente che lo abita.

After show con DJ Manu.

La serata di giovedì 24 vedrà alternarsi sul palco del Folk Event generi e stili musicali assai diversi.

L’energia rock dei Sonoria farà da lancio all’atteso concerto di Livio Cori, rapper napoletano tra i più apprezzati negli ultimi anni.

Testi arditi e sonorità incalzanti, quella di Livio Cori è una strada ben precisa che si fonda sul rap più puro. Capace di far sognare Napoli con il suo sound di lava e fuoco ma anche di mare e sole, ammirato per il ruolo e la canzone in Gomorra 3, arriva al Folk Event sulla scia del grande successo del suo ultimo album Solidago.

After show con DJ Morano e DJ Petraglia.

La serata di venerdì 25 sarà un crescendo di sorprese musicali con un finale tutto da vivere.

Si parte con le Frontiere Antimusicali, un progetto artistico prodotto da La Bottega Delle Arti. Un Viaggio nei ritmi di tutto il mondo partendo dalle tradizioni più arcaiche del nostro Sud Italia per poi “immergersi ” in un vero e proprio itinerario nei sound irrequieti della musica Celtica, del Sirtaki Greco e delle Brass Band Balcaniche, proseguendo nei ritmi incessanti dei Sud del Mondo.

A Seguire Angel Flà, Gesualdo in rap.

Simpatico ed irriverente, Angelo Flammia proporrà sul palco del Folk Event un ampio repertorio musicale e la sua ultima produzione intitolata Conmigo.

Gran finale con la BANDABARDO’!!

Una comunità in movimento piena di ritmo, strada, ironia e vitalità. Uno stile di vita praticato in centinaia di concerti, grazie ai quali hanno costruito una grande famiglia di diciottenni per sempre. Successi indimenticabili, ritmi incalzanti, pensieri e parole tradotte in canzoni che fanno parte della cultura del nostro paese. Vivere un concerto della Banda è come vivere un grande rito collettivo propiziatorio per invocare la pace, la concordia e la vera integrazione.

After show con DJ Patrick.

Tre giorni di musica ed allegria accompagnati con il meglio dello Street Food Irpino e fiumi di Birra.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco Civitatis Iesualdinae con il patrocinio del Comune di Gesualdo.

