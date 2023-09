Avellino,ancora irruzioni nell’ex scuola media Alighieri.

Ad undici anni dalla sua chiusura, quello che per tempo è stato un luogo di raccolta per numerosissimi giovani, di cultura e apprendimento è ormai il bersaglio di ragazzoni vandali avellinesi; parliamo della Scuola Media Dante Alighieri. La situazione appare sempre più disastrosa a causa delle diverse irruzioni non legali che si tengono durante la notte. Ciò nonostante ci sia stata, da parte del comune, la premura di proteggerla con strutture paratie e di sicurezza.

Inoltre, di recente, vi è stato anche un tentativo di incendio, che ha messo a repentaglio preziosi documenti dell’archivio giudiziario temporaneamente custodito all’interno dell’edificio, e continui raid vandalici hanno afflitto l’ex istituto scolastico.

L’ultimo episodio si è verificato ieri, quando alcuni residenti preoccupati hanno dato l’allarme per l’ennesima irruzione nella scuola, come testimoniano le foto. Si auspica ad un intervento da parte delle Forze dell’ordine.