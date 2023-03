Bari – Benevento, Caprile e Antenucci: “non possiamo sottovalutare il Benevento”

Il match tra Bari e Benevento è alle porte, si scenderà in campo sabato alle 16:15. Caprile e Antenucci sono intervenuti ai microfoni e hanno parlato delle due formazioni:

“Sulla carta sembrerebbe una partita abbordabile, ma in realtà non è così – ha affermato l’attaccante del Bari – La B è un campionato difficile, il Frosinone ha perso in casa con il Cosenza e lo abbiamo visto. Non bisogna mai abbassare la guardia e bisogna essere concentrati e cattivi”.

“Giochiamo contro una squadra forte che ha calciatori forti e che ora non sta vivendo un periodo facilissimo – ha aggiunto Caprile – Non ci possiamo permettere di sottovalutare l’avversario, sappiamo quello che dobbiamo fare”.