Benevento, Luca Vetrone è un naufrago dell’Isola dei Famosi.

Il personal trainer Luca Vetrone sbarca a sorpresa in Honduras. Il 28enne, nato a Benevento ma cresciuto a Riccione, ha fatto il suo ingresso nel cast dell’Isola dei Famosi come “bonito“, battendo al televoto flash Jhonatan Mujica. In mezzo ad una maggioranza di famosi, il naufrago ‘sconosciuto’ del reality di Canale 5 farà parte della Tribù degli Hombres.

Vetrone non è nuovo ad esperienze televisive. Ha infatti già partecipato a Uomini e Donne nel 2019 e a Temptation Island nel 2021. Molto seguito sui social, Luca sta terminando gli studi per la Laurea Magistrale in Scienze Motorie all’Università di Urbino. “Voi adesso mi vedete così, strutturato e fisicato, ma da piccolo ero veramente magro. Non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione” ha detto nel filmato di presentazione.