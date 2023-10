Basket femminile: sorteggiato il calendario della Serie B che vedrà coinvolte Ariano e Benevento

Nel pomeriggio di ieri è stato pubblicato il calendario del campionato di Serie B, girone A per il campionato di basket femminile, che vedrà tra le sue partecipanti la Virtus Basket Ariano.

Le leonesse esordiranno fuori casa contro la Basket Trani il 29 ottobre. Per l’esordio in casa si dovrà attendere fino al 5 novembre contro la Magnolia Basket Campobasso. Il 12 novembre il derby fuoricasa contro la Cestistica Benevento. A seguire, doppio turno casalingo consecutivo, contro Uniogirls Maddaloni il 19 novembre e il Basket Fasano il 26 novembre. Trasferta il 2 dicembre contro la Dinamo Taranto. Ultima in casa il 10 dicembre per l’altro derby del girone contro la Virtus Academy Benevento.

Ufficializzato anche il roster che il coach Bellizzi avrà a disposizione.

Ovviamente riconfermata la Capitana, Emanuela Moretti, capocannoniere della scorsa stagione.

Rinnovi anche per la giovane arianese Martina Puzio, così come Roberta Ferraretti, alla sua terza stagione tra le leonesse, Valeria Albanese e Jeanette Guilavogui.

Tra i nuovi arrivi c’è Nataliia Tsiubyk, con una carriera in prima categoria Ucraina prima del suo arrivo lo scorso anno tra le file di Sant’Antimo.

Naomi Lemongang, arriva dal Club Baloncesto Aridane, con cui aveva appena vinto il campionato di Seconda divisione.

Chiara Mastrototaro, che a discapito della giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto con esperienze in prima divisione.

Direttamente dalla Serie A2, arriva Cinzia Armenti.

Chiude Giorgia Allegro, che lo scorso anno è stata una delle avversarie della Virtus poichè ha giocato nella Virtus Academy Benevento.

Manca poco oramai all’inizio del campionato e nel tricolle cresce l’attesa di vedere finalmente le leonesse tornare in campo, anche grazie ad un roster di tutto rispetto.

Foto: pagina Facebook Virtus Basket Ariano Irpino