Bellizzi Irpino, emergenza in carcere

Scoppia nuovamente la polemica riguardo le carceri irpine, in particolare a Bellizzi Irpino: carenza di organico e quotidiane aggressioni al personale di polizia penitenziaria.

“I reparti speciali possono essere una soluzione, ma solo tampone, servono provvedimenti strutturali” – spiega Domenico De Benedictis, Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria.

Per Maurizio De Fazio, consigliere nazionale dell’Uspp, “la sicurezza svolge un ruolo fondamentale in questo contesto. “La modalità di “custodia aperta” adottata attualmente non solo genera insicurezza per tutto il personale di polizia penitenziaria, ma offre anche maggiori opportunità di organizzazione per commettere reati, come il traffico di sostanze stupefacenti e l’utilizzo di telefoni cellulari all’interno delle strutture carcerarie”.