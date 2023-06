Benevento, 30 giugno: Joe Barbieri al Teatro Romano.

Il Sannio Fest offe sempre la possibilità di assistere a grandissimi concerti coinvolgendo nomi superbi del panorama jazzistico nazionale ed internazionale. Venerdì 30, infatti, sarà la volta di Joe Barbieri che, per i suoi 30’anni di carriere ospiterà sul palco molti grandi amici come Fabrizio Bosso, Ghemon e tanti altri ancora.

La storia di Barbieri nasce con la felice intuizione di Pino Daniele, il quale mise un diciottenne, Joe, prima in uno studio e poi, il 7 ottobre del 1992, sul palco del Festival di voci nuove di Castrocaro. Ebbe inizio così un viaggio entusiasmante che ha dato vita nel tempo ad un repertorio colto, appassionato, ammantato di delicatezza e di allegria, nel quale i suoi fedeli fan hanno sentito raccontate con rispetto e cura le pieghe delle loro vite.In scena oltre al meglio del repertorio di Barbieri, anche tre bonus track, tra le quali il recente singolo “Retrospettiva Futura” e “Maravilhosa Avventura”, il brano che Joe ha scritto dedicandolo ai propri fan.

Del Teatro Romano che lo ospiterà recentemente l’artista ha detto: “Ci sono luoghi dai quali la musica che scrivo pare esser fatalmente attratta, forse è solo il desiderio di poterla ascoltare nobilitata dal risuonare in spazi così meravigliosi e pieni di memoria. Mi è accaduto di provare questa sensazione proprio visitando lo splendido Teatro Romano di Benevento; ebbene grazie a Michele Solipano ed al Sannio Music Fest tra pochi giorni questo grande desiderio si tradurrà in realtà. Con me una squadra di sognatori oltre a tre amici speciali: Fabrizio Bosso, Ghemon e Nick The Nightfly. e con quella notte si darà il via all’estate di 30 anni suonati!”.