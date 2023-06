UAM : oltre i limiti della creatività e dell’innovazione

UAM acronimo di Unconventional Art Manifestation è una mostra d’arte non convenzionale che vuole andare oltre i limiti della creatività e dell’innovazione. L’evento unico nel suo genere e che vuole dire la sua nel settore da come ci conferma appunto l’organizzatore dott. Maurizio Caso Panza è aperto a tutti gli artisti che vogliono esprimersi attraverso forme d’arte non convenzionali.

La mostra intende ricercare le massime espressioni artistiche del nostro tempo, quelle che vanno oltre i confini della tradizione e dell’estetica consolidata. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente, attraverso opere che stimolano la riflessione e l’immaginazione.

“UAM è e sarà un punto di riferimento internazionale perchè vuole dare spazio alla creatività e all’innovazione, senza limiti di forma o di contenuto”, abbiamo bisogno di conferire agli artisti il massimo di cui ha bisogno per spostare il livello dell’arte oltre lo steccato, ha dichiarato il curatore della mostra. “Crediamo che l’arte non debba avere confini, ma debba essere libera di esprimersi nell’assoluta ricerca e nell’assoluta innovazione oltre ogni retorica”.

La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli artisti maggiorenni, senza limiti di nazionalità o residenza. L’iscrizione ha un costo di 60 euro con catalogo cartaceo e l’esposizione di ben tre opere, vogliamo conoscere bene ogni artista e pertanto le selezioni saranno ardue.

Nel panorama internazionale delle mostre “UAM è un’occasione unica per scoprire le nuove tendenze dell’arte non convenzionale e per incontrare artisti provenienti da tutto il mondo”, ha aggiunto il curatore.