Benevento, 4 luglio il Convegno: “Le Nuove Frontiere della Sanità Digitale, la Televisita”.

Il giorno 4 luglio, presso la Sala Convegni dell’Azienda Ospedaliera San Pio, si terrà un convegno, degno di attenzione; quest’ultimo, intitolato “Le Nuove Frontiere della Sanità Digitale, la Televisita”, è stato organizzato dall’AORN SAN PIO e l’ASL di Benevento.

La sanità digitale si presenta come un intermezzo tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino. Raccogliere ed elaborare i dati, in modo tale da semplificare i servizi e condividere le informazioni sulla salute. L’uso di questa tipologia di tecnologia ha come scopo quello di porre il cittadino al centro dei sistemi sanitari, al fine di facilitare la comunicazione, ridurre le liste d’attesa e in ultimo, non per minor importanza, ridurre i costi.

La Telemedicina è sinonimo di innovazione e progresso; per mezzo del sistema informativo “Sinfonia” di So.Re.Sa, esiste la possibilità di assistere i pazienti a distanza e migliorare la capacità di diagnosi con la condivisione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

“La Missione 6 Salute del PNRR ha per obiettivo la modernizzazione delle strutture italiane, per favorire un migliore accesso alle cure sanitarie, proprio attraverso due strumenti: la telemedicina ed il fascicolo sanitario”.

Così si è espressa in merito la direttrice generale del San Pio, Maria Morgante.