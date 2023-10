Benevento, al Museo del Sannio arriva Marco Amore

“L’ora del Mondo” è la dimostrazione perfetta che il lavoro non ha spento la scintilla dell’autore, perché ogni pagina è scintillante di luce” sono le parole utilizzate nella prefazione del libro di Marco Amore, da parte di Luigino Bruni, economista di grande fama ma anche storico del pensiero economico, con crescenti interessi per l’etica, gli studi biblici e la letteratura.

L’Ora del Mondo è la seconda opera letteraria di Marco Amore, dopo Farràgine (opera prima già finalista alla XXXI edizione del Premio Camaiore Proposta). Amore è uno scrittore attivo nel mondo dell’arte contemporanea, sia in Italia che all’estero, svolge il ruolo di curatore indipendente per istituzioni pubbliche e private, spaziando dalle arti visive al design, dall’architettura alla graphic novel. Autore di pubblicazioni di testi critici in cataloghi di mostre e monografie d’artista, in cui il suo contributo affianca quello di personalità come il director of Exhibitions dei Fine Art Museums di San Francisco, Krista Brugnara, Amore è anche impegnato nel settore della finanza agevolata, una sfida che lo vede progettista presso una società di consulenza integrata per le imprese. Dal connubio tra i due settori è nata questa nuova opera letteraria “L’Ora del Mondo”.

L’appuntamento di domani alle 17.00, nella ‘Sala Vergineo’ del Museo del Sannio di Benevento, vedrà la speciale introduzione proprio dell’economista Luigino Bruni, già autore della prefazione dell’opera, cui seguirà un dialogo tra l’autore e l’editore Alessandro Canzian, il tutto introdotto dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcino e dal Presidente del ‘Circolo Manfredi’ Nunzio Castaldi. Seguiranno le letture dell’attrice Maria Gabriella Tiné. L’organizzazione dell’incontro sarà a cura di Vittorio d’Onofrio. L’accompagnamento musicale sarà di Marta Cioffi e Emanuele Gentile. A moderare l’incontro, il giornalista Gianrocco Rossetti.