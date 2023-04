Benevento. Al Vigorito lo scontro diretto per la salvezza: Benevento-Spal

Al Vigorito c’è il match tra Benevento e Spal, fondamentale scontro salvezza per le due formazioni che cercano il rilancio per tentare di conquistare almeno un posto nei play out. Giallorossi e biancazzurri hanno gli stessi punti in classifica, con Stellone che ha definito la sfida come “la partita della vita”. Tra i giallorossi mancano gli squalificati Acampora e Viviani, oltre all’infortunato Capellini.