Benevento calcio, stagione finita per un difensore

Novità in casa Benevento. Grazie alla sosta Stellone potrà recuperare Glik e El Kaouakibi per la trasferta di Bari, che hanno già iniziato a lavorare sul campo, nonostante non ancora insieme al gruppo.

L’obiettivo del tecnico è di preservarli in panchina per la prossima trasferta. Disponibile anche Tello che ha scontato la squalifica così come in difesa ci sarà anche Veseli già a Pisa. Resteranno in tribuna invece Pastina e Leverbe, fermati entrambi dal giudice sportivo. Le prestazioni del francese però non si stanno dimostrando all’altezza della passata stagione, anche nella sfida con il Pisa i suoi errori hanno contribuito a condizionare la gara.

La Strega può sperare sul recupero di Glik, mentre per quanto riguarda Capellini si può ormai parlare di stagione terminata, in quanto venerdì prossimo sarà sottoposto a intervento chirurgico. Non una buona notizia per il Benevento, che ora guarda la classifica con un po’ di paura. I giallorossi rischiano concretamente di perdere la categoria, e servirà il massimo impegno per portare buoni risultati nelle 8 partite mancanti. Lo sa bene il mister Stellone, che sfrutterà la sosta per rivedere e apportare qualche modifica al sistema di gioco.