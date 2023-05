Benevento, dal 1 giugno parte il servizio di prenotazione per il rilascio della carte d’identità.

Partirà giovedì primo giugno il servizio sperimentale di prenotazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica dal Comune di Benevento.

La misura, adottata con disposizione del dirigente del Settore Affari Generali-Servizi Istituzionali Alessandro Verdicchio, è finalizzata a ridurre i disagi per gli utenti evitando lunghe attese a causa delle file agli sportelli, anche in considerazione dell’aumento delle istanze di concessione della Cie (Carta d’identità elettronica) che solitamente si registra nel periodo estivo.

La consegna delle carte d’identità elettroniche per i cittadini che hanno effettuato la prenotazione è stabilita il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Si specifica, inoltre, che il servizio di rilascio della Cie il martedì mattina sarà riservato, in via esclusiva, agli utenti che hanno prenotato il servizio e il sistema informatico non consentirà la possibilità di gestire eccezioni o altri servizi.