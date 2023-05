Andretta, la scuola di danza Arcobaleno sbarca a Roma.

La maestra di ballo Antonella Casale, titolare della Scuola di Danza Arcobaleno di Andretta, al termine di una stagione ricca di eventi e di successi s’impone anche

all’International Exellent Competition di Roma.

È la stessa maestra che con un post pubblicato sul suo profilo Facebook che manifesta tutta la sua soddisfazione. “Più grande è la sfida più glorioso sarà il trionfo – scrive Antonella -. Ci sono emozioni che non possono essere descritte…e poi ci sono occhi che brillano, piedi che si muovono a tempo di musica, cuori che battono all’impazzata, ansia, respiri corti e veloci, gambe che tremano, braccia che ruotano,

brillantini, lacca, fermagli, ferretti, paillettes…

Infine – continua la maestra – ci sono abbracci…infiniti. Innumerevoli abbracci, tanti sorrisi e lacrime, di gioia, di commozione per un’emozione che non pensavamo potesse essere così forte!! Ieri su quel palco abbiamo vissuto una delle esperienze più belle e formative che potevamo vivere!

Scuole di ballo da tutta Italia si sono sfidate nelle tante categorie e nelle discipline proposte, un palco che ha dato a noi e a tutti i ballerini emozioni indescrivibili. Confrontarsi – conclude Antonella – mettersi alla prova, credere in sé stessi e nelle proprie passioni è il miglior modo per crescere.”

Una prestazione superba, quella delle giovani danzatrici di Andretta che portano a casa i seguenti risultati:

Primo posto

Categoria SENIORES

COREOGRAPHIC DANCE

Secondo posto

Categoria KIDS

COREOGRAPHIC DANCE

Secondo posto

Categoria TEEN

COREOGRAPHIC DANCE