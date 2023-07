Benevento, Euronics apre ai “Sanniti”. Garantiti quattordici posti di lavoro!

Questa mattina il sindaco Clemente Mastella ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione del punto vendita Euronics, presso il centro commerciale “I Sanniti” di Benevento. Alla simbolica cerimonia di alzata della serranda hanno partecipato anche l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, il presidente della Commissione Attività produttive Alboino Greco, il dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco Gennaro Santamaria.

Ad accoglierli il presidente della holding Cavalier Vincenzo Cafarelli e il direttore del punto vendita Ciro Amato.

Benevento continua a presentarsi come una città in crescita, calamita per chi vuole investire e riuscendo, in tal modo, a garantire occupazione. Nel corso della cerimonia è stato infatti evidenziato che l’investimento ha garantito l’assunzione di quattordici persone, inserite in una superfice di vendita, che ospiterà tremila prodotti commerciali con possibilità di consulenza e assistenza.