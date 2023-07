Solofra, è tutto pronto per “Rioniamoci 2023”

Solofra, 26 Luglio 2023 – L’attesa è finita! Rioniamoci 2023 è pronto a prendere il via il prossimo 28 e 29 Luglio in Viale Principe Amedeo, Solofra (AV). Questo emozionante evento, giunto alla sua edizione più

grande e coinvolgente, vedrà oltre 100 giocatori provenienti da ogni

rione della città gareggiare in una divertente e accesa competizione.

Rioniamoci è un evento patrocinato dall’Associazione Turistica Pro Loco

Solofra, organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Solofra,

Play Ground Zone, l’Associazione Commercianti Solofra, il Centro

Giovanile San Giuseppe Marello, l’Associazione Rione Balsami, Radio RSC,

l’A.S.D Polisportiva New Fitness Land, l’A.S.D Frate Vento, Amos,

As.Be.Cu.So. Un’ampia alleanza di partner determinati a rendere questa

manifestazione un successo senza precedenti.

La sfida coinvolgerà le squadre dei vari rioni, ognuna composta da 15

componenti divisi in tre fasce d’età: da 0 a 25 anni, da 25 a 50 anni e

da 50 anni in su. Un aspetto importante di questa competizione è la

promozione dell’inclusività e della parità di genere, con l’obbligo per

ogni squadra di avere almeno 5 donne.

Ma Rioniamoci non è solo una competizione, è un’esperienza a 360 gradi

che coinvolgerà anche i visitatori con tanti momenti di intrattenimento

e svago. Venerdì e sabato, un’Area Street Food a cura dell’Associazione

Commercianti “Sere D’estate sotto A Villa” offrirà una deliziosa

selezione di cibo e bevande da gustare durante l’evento. Gli stand

gastronomici saranno accompagnati da giochi per bambini e tanto altro,

rendendo l’atmosfera ancora più vivace e familiare.

La serata di sabato si preannuncia particolarmente coinvolgente, con una

fantastica Serata Disco Anni ’90 in attesa della proclamazione del Rione

Vincitore. Sarà l’occasione per ballare sulle note dei grandi successi

degli anni ’90, immergendosi in un’atmosfera di nostalgia e divertimento.

“Rioniamoci è un evento che unisce la comunità di Solofra in un clima di

divertimento, competizione sana e spirito di squadra”, afferma il

Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Solofra. “L’edizione di

quest’anno è stata pensata per essere la più coinvolgente e inclusiva di

sempre, con un mix di giochi tradizionali e sfide originali che

metteranno alla prova le capacità e l’abilità dei partecipanti”.

Il venerdì 28 Luglio, la giuria valuterà le presentazioni dei rioni,

assegnando voti da 1 a 4 in base allo stendardo e alla scenografia di

ingresso. Questi voti contribuiranno a stabilire una classifica

iniziale, che poi si combinerà con i punteggi ottenuti nei giochi del

torneo e nei giochi del sabato sera.

Il sabato sera sarà dedicato a due sfide speciali: il Quizzettone e il

Musicaland. Qui, la conoscenza, la prontezza di riflessi e la memoria

dei partecipanti verranno messe alla prova con una serie di domande e

brani musicali da indovinare. Chi si aggiudicherà il titolo di campione

assoluto di Rioniamoci 2023?

Rioniamoci è molto più di un semplice torneo, è un evento che unisce le

persone, celebra la cultura e le tradizioni locali, e stimola lo spirito

di competizione in un’atmosfera di festa. È un’occasione unica per

rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e valorizzare le

eccellenze di Solofra.

Per ulteriori informazioni, partecipazione e aggiornamenti sull’evento,

visitate il sito ufficiale di Rioniamoci. Vi aspettiamo numerosi per due

giorni di allegria e divertimento, in un clima di sana competizione e

amicizia!