Benevento, il lavoro nell’Asl è un successo

La Cisl Funzione Pubblica Irpinia Sannio guidata dal segretario generale Massimo Imparato esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega di segreteria, il segretario generale aggiunto Sonia Petrucciani e dalla segretaria aziendale Eleonora Tiso e plaude all’Asl di Benevento che ha riconosciuto la professionalità dei loro dipendenti dando a questi il riconoscimento di una progressione di carriera che avrà benefici anche ai fini pensionistici.

“L’asl di Benevento con il suo direttore Volpe ha dimostrato che si può essere concreti e si può lavorare sempre meglio contando sulle proprie forze, puntando sul proprio personale che negli anni ha acquisito le competenze necessarie e senza dover stravolgere bilanci ma utilizzando un fondo residuo – spiega il segretario generale Massimo Imparato -. Questa scelta di valorizzare il personale interno sia sanitario, amministrativo o tecnico è nata da un lavoro intrapreso a suo tempo esclusivamente dal nostro sindacato. La Cisl Fp Irpinia Sannio, sia ben chiaro, è l’unico sindacato che può a ragion veduta pregiarsi del riconoscimento di questa progressione che varrà anche ai fini pensionistici e siamo certi che non sarà la sola attenzione che il direttore Volpe porrà nei confronti del personale interno”.

“Con questa progressione abbiamo dimostrato l’eccellenza dei lavoratori che non smettono di aggiornarsi – spiega il segretario generale aggiunto Sonia Petrucciani – Al tavolo tecnico abbiamo collaborato con il management aziendale per ridefinire criteri più meritocratici per il passaggio di fascia e parliamo proprio di riconoscimenti reali che sono propedeutici al lavoro svolto dai dipendenti che beneficeranno dello scatto, la nostra battaglia si è concretizzata anche sotto questo aspetto, aumentare il livello di competenze interne significa valorizzare il proprio territorio e ambire, nel momento in cui si presenterà l’esigenza di un concorso, ad assumere professionalità sempre più alte”.

“Spesso i dipendenti sono costretti ad attendere anni prima di ricevere i dovuti riconoscimenti – spiega Eleonora Tiso responsabile rsa dell’asl di Benevento – e noi della Cisl siamo estremamente grati dell’attenzione che il management ha mostrato verso le nostre richieste. Noi della Cisl Fp Irpinia Sannio abbiamo perorato questa causa, soprattutto in riferimento alla meritocrazia valorizzato il livello culturale dei dipendenti interni. Siamo sicuri che il management dell’Asl darà presto la stessa attenzione anche a chi, precario, ha in questi ultimi anni contribuito al superamento delle criticità con una stabilizzazione”.