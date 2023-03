Benevento, incontro Generale Rispoli e Arma Sannita.

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” ha fatto visita alla caserma dei Carabinieri di via Meomartini. L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Enrico Calandro ed ha incontrato gli ufficiali della sede e delle compagnie dipendenti, una delegazione della rappresentanza militare e dell’associazione nazionale carabinieri e forestali in congedo.

Nella circostanza il generale Rispoli ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento del servizio istituzionale, esortando i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento a continuare sul proficuo percorso intrapreso, soffermandosi sui valori di fedeltà, giustizia ed abnegazione che devono sempre ispirare tutti i Carabinieri al fine di fornire sempre più efficaci ed adeguati riscontri alla crescente richiesta di sicurezza delle comunità che a loro si affidano. Il Comandante Interregionale al termine dell’incontro nel ricordare quei militari che ammalatisi di covid non sono riusciti a superare la malattia ha rivolto a tutti i Carabinieri ed alle rispettive famiglie i migliori auguri per le prossime festività pasquali.

A seguire il Generale Rispoli ha incontrato presso il Palazzo di Giustizia il Presidente dal Tribunale, Marilisa Rinaldi, il Procuratore Capo Aldo Policastro e presso il Palazzo del Governo il Prefetto Carlo Torlontano, per un breve e cordiale saluto istituzionale.

Nel primo pomeriggio, l’alto Ufficiale ha incontrato Vittoria Iannotti, Alfonso Della Ratta ed il Alfonso Della Ratta (vedova, orfano e padre dell’App. Sc. Medaglia d’Oro al Valor Militare Tiziano Della Ratta, deceduto nel 2013 in uno scontro a fuoco con dei rapinatori in una gioielleria di Caserta -) e Caterina Procaccini con Claudia Vaccarella (vedova e orfana dell’App. Medaglia d’Oro al Valor Militare Vittorio Vaccarella deceduto nel 1971 a seguito di in un conflitto a fuoco con alcuni malviventi che stavano perpetrando un furto in una villa di Gavi (AL). Il Generale Rispoli ha terminato la sua visita nel Sannio effettuando una visita guidata culturale al Complesso monumentale di Santa Sofia di Benevento, iscritto alla lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO e all’Arco di Traiano.