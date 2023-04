Sannio, appello al Governo Meloni dal presidente dell’associazione Liberi Imprenditori Italiani.

Istituire una Commissione d’inchiesta sugli errori giudiziari che ogni anno costano allo Stato milioni di euro di risarcimento mentre alle “vittime” viene distrutto morale, professione e/o attività.

E’ la richiesta di Alessandro Fucci, presidente dell’associazione AsLIm Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani), con sede legale a Limatola (Benevento), al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo il sostegno del senatore Domenico Matera di Fratelli d’Italia. “Si sono istituite – dice Fucci – commissioni parlamentari praticamente su tutto. Perché non farne una anche per gli errori della Giustizia, penale e civile?”.

La proposta di Fucci fa seguito alla richiesta di aiuto fatta qualche mese fa dalla sua associazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio “per un imprenditore sannita, finito in ‘mutande’ e in depressione, a causa di firme false su contratti inesistenti che gli hanno causato il pignoramento dei suoi nove conti correnti bancari, limitando di fatto le sue attività imprenditoriali, ed ora, nonostante una perizia del Ctu riconosca le sue ragioni, gli istituti bancari continuano a mantenere bloccati dal 2019 i suoi conti in attesa di una sentenza che tarda ad arrivare e che finora è stata caratterizzata dai continui rinvii, anche di dodici mesi”.

“Un recente studio – conclude Fucci – evidenzia che imprenditori e liberi professionisti sono, in termini percentuali, le principali vittime degli errori del sistema giudiziario: un danno non solo per le singole persone ma anche per l’economia”.